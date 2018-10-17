Меган Маркл беременна: эксперт смоделировал внешность будущего ребенка [ Редактировать ]
Уже несколько дней к Меган Маркл и принцу Гарри приковано особое внимание общественности, ведь стало известно, что герцоги впервые станут родителями.
В королевской семье в последнее время много перемен. Сегодня сестра Кейт Миддлтон впервые стала мамой, а вчера Кенсингтонский дворец сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка. Пол будущего малыша пока неизвестен, поэтому эксперт из Вашингтона решил предсказать его или ее внешность.
По данным издания Daily Mail, судебный художник Джо Маллинс, используя фотографии герцогов Сассекских, создал портрет их будущего ребенка.
Так, специалист считает, что у девочки будут карие глаза и черные волосы, а у мальчика - голубые глаза и каштановые волосы.
Ранее мы сообщали о том, что кот-экстрасенс предсказал пол первенца принца Гарри.
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