Погода на 17 октября: в стране продолжается "бабье лето" [ Редактировать ]
В Украине ожидаются и в дальнейшем теплые, сухие дни. 17 октября температура воздуха днем составит 19−23° тепла, повысятся и ночные показатели. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер в большинстве регионов будет юго-восточным 3−8 м/с.
Погода в Киеве 17 октября ожидается теплой и без осадков. Ночью столбики термометров покажут 7-9°, днем - 20-22°, облачно с прояснениями.
Во Львове ночью температура составит 3-5°, днем - 19-21°, облачно с прояснениями.
В Одессе 17 октября ночная температура незначительно повысится до 10-12°. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23°, облачно с прояснениями.
В Днепре в среду синоптики обещают 8-10° ночью и 22-24° днем, облачно с прояснениями.
В Харькове в течение следующих суток также сохранится теплая погода без осадков. Ночью температура опустится до 6-8°, днем поднимется до 21-23°, облачно с прояснениями.
На Закарпатье метеорологи 17 октября обещают 6-8° ночью и 21-23° днем, облачно с прояснениями.
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