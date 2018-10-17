В Украине ожидаются и в дальнейшем теплые, сухие дни. 17 октября температура воздуха днем ​​составит 19−23° тепла, повысятся и ночные показатели. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер в большинстве регионов будет юго-восточным 3−8 м/с.

Погода в Киеве 17 октября ожидается теплой и без осадков. Ночью столбики термометров покажут 7-9°, днем ​​- 20-22°, облачно с прояснениями.

Во Львове ночью температура составит 3-5°, днем ​​- 19-21°, облачно с прояснениями.

В Одессе 17 октября ночная температура незначительно повысится до 10-12°. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23°, облачно с прояснениями.

В Днепре в среду синоптики обещают 8-10° ночью и 22-24° днем, облачно с прояснениями.

В Харькове в течение следующих суток также сохранится теплая погода без осадков. Ночью температура опустится до 6-8°, днем ​​поднимется до 21-23°, облачно с прояснениями.

На Закарпатье метеорологи 17 октября обещают 6-8° ночью и 21-23° днем, облачно с прояснениями.

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