Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. Об этом говорится на сайте мониторинга работоспособности сайтов Downdetector.

Отмечается, что сервис недоступен в Украине, России, Польше, Японии, США, Австралии. Сбой произошел около 4.00 по Киеву. Большинство жалоб связаны с проблемами при просмотре видео.

Посетители уже окрестили неполадки "концом света" и начали иронизировать, "как же дальше проводить жизнь без свежих видосиков".

When YouTube is down but you wanted to watch some funni funni videos pic.twitter.com/rWeohcRkUR