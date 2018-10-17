YouTube перестал работать по всему миру [ Редактировать ]
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. Об этом говорится на сайте мониторинга работоспособности сайтов Downdetector.
Отмечается, что сервис недоступен в Украине, России, Польше, Японии, США, Австралии. Сбой произошел около 4.00 по Киеву. Большинство жалоб связаны с проблемами при просмотре видео.
Посетители уже окрестили неполадки "концом света" и начали иронизировать, "как же дальше проводить жизнь без свежих видосиков".
When YouTube is down but you wanted to watch some funni funni videos pic.twitter.com/rWeohcRkUR— ya boi 🎃 (@rob9604) 17 октября 2018 г.
Ранее мы сообщали о том, что в работе Viber произошел глобальный сбой.
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