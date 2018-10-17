Внаслідок катастрофи Су-27 загинув військовослужбовець Нацгвардії США [ Редактировать ]
Другим загиблим з екіпажу військового винищувача Су-27 є військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США. Це підтвердили в прокуратурі центрального регіону. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства.
Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже додала відомості у журнал реєстру за статтею "Порушення правил польотів".
Слідство доручили обласному управлінню нацполіції.
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