Другим загиблим з екіпажу військового винищувача Су-27 є військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США. Це підтвердили в прокуратурі центрального регіону. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже додала відомості у журнал реєстру за статтею "Порушення правил польотів".

Слідство доручили обласному управлінню нацполіції.