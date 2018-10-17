Зарплату військових слід підвищити. Солдат має отримувати 10 тисяч гривень, а ті, хто служить на передовій - не менше двадцяти однієї. Про це заявив Петро Порошенко під час робочої поїздки у Львівську область.

Глава держави відвідав Яворівський полігон і відкрив там новий гуртожиток для військових. За словами президента, один із пріоритетів держави - забезпечити воякам під час служби належні умови проживання.

"Людина, яка закінчує 25 років вислуги - він повинен мати фінанасовий ресурс для того, щоб купити житло. Кожен, а не той, хто ближче до начальства, ближче до тилу, або ближче до штабу, або будь чого. Ті. хто воюють на фронті були віддалені від цього - цього більше не буде. І ми маємо відновити цю справедливість", - заявив Петро Порошенко, президент України.