Російська окупаційна влада в Луганській та Донецькій областях приховано примушує місцеве населення брати участь у "фейкових виборах 11 листопада". Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на українську розвідку.

За його словами, на окупованих територіях поширюють інформацію, ніби тих, хто не прийде на виборчі дільниці, позбавлять пенсій.

"У містах та густонаселених пунктах тимчасово окупованих територій зростає кількість, які побоють активізації бойових дій та небажають заплямувати себе у черговому так званому виборчому процесі навязаному окупантами. З початку жовтня цього року зросла кількість виїзду місцевих жителів для подальшого проживання за межами окупованих територій, у тому числі осіб причетних до російського окупаційного режиму", - заявив Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.

