Аварія потяга в Марокко: загинули 7 людей [ Редактировать ]
Щонайменше семеро людей загинули внаслідок аварії потяга в Марокко. Ще понад 80 - зазнали поранень, кілька з них - у тяжкому стані в лікарні.
Швидкісний поїзд, що прямував з міста Кенітра, зійшов з рейок за 20 кілометрів від столиці країни - Рабата. Причини трагедії з'ясовують.
Король Марокко Мохаммед Шостий заявив: готовий із власної кишені заплатити за поховання загиблих і лікування постраждалих.
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