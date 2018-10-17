Щонайменше семеро людей загинули внаслідок аварії потяга в Марокко. Ще понад 80 - зазнали поранень, кілька з них - у тяжкому стані в лікарні.

Швидкісний поїзд, що прямував з міста Кенітра, зійшов з рейок за 20 кілометрів від столиці країни - Рабата. Причини трагедії з'ясовують.

Король Марокко Мохаммед Шостий заявив: готовий із власної кишені заплатити за поховання загиблих і лікування постраждалих.