Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку. Своє рішення пояснив необхідністю дострокових парламентських виборів. Адже, якщо керівника уряду депутати не оберуть протягом двох тижнів, парламент розпустять.

А провідні партії запевнили Пашиняна - нових кандидатів не висуватимуть. Тож перевибори неминучі. Вони були головною обіцянкою Пашиняна під час травневих протестів, після яких він і прийшов до влади.

Більшість у Національних зборах досі має партія Сержа Саргсяна - попереднього прем'єра. Саме проти нього навесні протестували вірмени.

"Шановні земляки! Сьогодні я йду з посади прем'єр-міністра Вірменії. Мета цієї відставки - не залишити посаду голови уряду, не позбутися відповідальності, яку я взяв на себе перед вами, а навпаки - завершити нашу ненасильницьку оксамитову революцію проведенням позачергових парламентських виборів і поверненням влади народу", - завив Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії.