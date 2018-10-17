Авиакатастрофа под Винницей: принято решение о продолжении учений [ Редактировать ]
После катастрофы украинского истребителя Су-27 в Винницкой области руководство учений "Чистое небо-2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, обнародованном в Facebook.
В командовании подтвердили, что в результате катастрофы погибли двое пилотов - экипаж самолета. Трагедия произошла во время выполнения учебно-боевого полета.
Подчеркивается, что авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.
В командовании также отметили, что жертв среди мирного населения нет.
"По словам местных жителей - очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов", - указано в сообщении.
Напомним, крушение военного истребителя Су-27 произошло около 17:00 16 октября между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Изначально сообщалось о гибели украинского и американского летчиков.
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