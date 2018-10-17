После катастрофы украинского истребителя Су-27 в Винницкой области руководство учений "Чистое небо-2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, обнародованном в Facebook.

В командовании подтвердили, что в результате катастрофы погибли двое пилотов - экипаж самолета. Трагедия произошла во время выполнения учебно-боевого полета.

Подчеркивается, что авиационная техника, которая привлекается к учениям, соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.

В командовании также отметили, что жертв среди мирного населения нет.

"По словам местных жителей - очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов", - указано в сообщении.

Напомним, крушение военного истребителя Су-27 произошло около 17:00 16 октября между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Изначально сообщалось о гибели украинского и американского летчиков.