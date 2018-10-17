Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 16 октября, российско-оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.
Оккупанты осуществляли обстрелы позиций ОС в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. На опорные пункты ВСУ вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП.
Позиции ОС в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по украинским военным вели огонь снайперы.
По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и еще двое ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее мы сообщали, что военнослужащие Операции Объединенных сил успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.
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