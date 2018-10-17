В японском городе Комаки на крышу дома упал обломок метеорита. На момент инцидента в доме был один человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает dt.ua.

Другие куски оставили в земле в саду выжженные следы размером 5х10 см.

Исследователи говорят, что этому метеориту около 4,5 млрд лет. Его назвали "метеорит Комаки".

В сети опубликовали видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз подобный случай фиксировали в 2003 году в японском городе Хиросима.

Ранее мы писали о том, как увидеть метеорный поток 21 октября.