Метеорит упал на дом (видео) [ Редактировать ]
В японском городе Комаки на крышу дома упал обломок метеорита. На момент инцидента в доме был один человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает dt.ua.
Другие куски оставили в земле в саду выжженные следы размером 5х10 см.
Исследователи говорят, что этому метеориту около 4,5 млрд лет. Его назвали "метеорит Комаки".
В сети опубликовали видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.
愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SEgJUFNV2T— NHKニュース (@nhk_news) 12 октября 2018 г.
В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз подобный случай фиксировали в 2003 году в японском городе Хиросима.
Ранее мы писали о том, как увидеть метеорный поток 21 октября.
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