У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту [ Редактировать ]
У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Податкова міліція Києва та СБУ проводили обшуки в рамках операції "Акциз-2018".
Правоохоронці вилучили готової продукції на майже 7 мільйонів гривень. Та конфіскували обладнання - на 300 тисяч.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів". Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами.
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