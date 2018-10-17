Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами

У Дніпрі ліквідували підпільне виробництво спирту. Податкова міліція Києва та СБУ проводили обшуки в рамках операції "Акциз-2018".

Правоохоронці вилучили готової продукції на майже 7 мільйонів гривень. Та конфіскували обладнання - на 300 тисяч.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "незаконне виготовлення, зберігання і збут підакцизних товарів". Організаторам підпільного виробництва загрожує до 10 років за ґратами.