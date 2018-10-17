Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla [ Редактировать ]
Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla на 3 роки. А також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу. Аналогічну суму відшкодує і його компанія. Такі положення мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією цінних паперів. Напередодні її затвердив суд.
Серед іншого, Tesla найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска. Конфлікт між бізнесменом і комісією стався через його допис у Twitter. У соцмережі винахідник заявив про можливий вихід Tesla з біржі. І додав, що має намір викупити акції компанії за ціною 420 доларів за кожну.
Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії.
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