Истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. В сети появилось видео, снятое одним из местных жителей, сообщает "Страна".

На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона в ЕРДР внесла сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.416 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Напомним, крушение военного истребителя Су-27 произошло около 17:00 16 октября между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Изначально сообщалось о гибели украинского и американского летчиков.