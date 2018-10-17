Авиакатастрофа под Винницей: появилось видео с места крушения [ Редактировать ]
Истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. В сети появилось видео, снятое одним из местных жителей, сообщает "Страна".
На месте происшествия работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины.
Военная прокуратура Винницкого гарнизона в ЕРДР внесла сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.416 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").
Напомним, крушение военного истребителя Су-27 произошло около 17:00 16 октября между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в Винницкой области, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо – 2018". Изначально сообщалось о гибели украинского и американского летчиков.
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