У Запоріжжі евакуювали цілу школу через перцевий балончик [ Редактировать ]
У Запоріжжі довелося евакуювати цілу школу. У навчальний заклад викликали швидку, поліцію та рятувальників? Що сталося - розкажуть наші кореспонденти.
Навчання в 77-й запорізькій школі перервали після першого уроку. Усіх 350 учнів терміново вивели на вулицю.
"Эвакуация очень быстро, ребята собрались, среагировали. Сколько звонков слышали?
- Четыре!
- Они сразу все услышали, встали, собрались, спокойно, без всякой паники", - говорить Марина Макухіна, учитель школи № 77 Запоріжжя.
А все, через пустощі старшокласників - кажуть у школі.
"Какой-то прикол был. Девочка попшыкала перцовым баллончиком по школе, в столовой".
Отруйною речовиною встигли надихатися кілька десятків дітей. Які були поруч.
"Я подбежала к 3-А классу, помогла их эвакуировать. Очень много детей жаловались на тошноту, на боль в горле. И на головокружение. Некоторых посадили в скорую помощь, сделали им уколы, померяли давление и отпустили", - розповідає Інна Марченко, фахівець з охорони праці школи № 77 Запоріжжя.
Проте, декого з учнів, таки довелося забрати до лікарні.
"Бригади екстреної медичної допомоги оглянули 23 дитини. 18 з яких були госпіталізовані . З ними працюють психологи. Важких дітей немає", - розповідає Марина Воловик, заступник директора департаменту охорони здоров'я Запорізької обладміністрації.
За годину після інциденту уроки відновили. Проте батьки зізнаються: довелося неабияк понервувати.
"Такие вещи надо хранить где-то в сейфе. Это ж ребенок где-то взял. У родителей скорее всего. Или у братьев старших. И такое бывает", - говорить Антон Мастєров, батько учениці школи № 77 Запоріжжя.
У поліції кажуть: пожартувала 14-річна учениця восьмого класу.
"Вирішується питання про прийняття до адміністративної відповідальності батьків неповнолітньої. Поліцейські будуть клопотати про відрахування підлітка з навчального закладу", - говорить Катерина Людвік, керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Чи відрахують дівчину - у школі ще не вирішили. Проте пообіцяли провести збори. Аби батьки контролювали, що діти носять у портфелях. До речі, це не перший подібний інцидент у місті. Кілька тижнів тому газ застосували у школі сусіднього району.
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