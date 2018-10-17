"Бджолиний папір". Польська майстриня власноруч виготовляє матеріал, який можна використати не лише для письма, а й щоб допомогти бджолам. Чим він корисний комахам і людям - розкаже Анна Філь.

У майстерні неподалік польської столиці на світ з'являється папір, виготовлений у традиційний спосіб, але з сучасною - екологічною ідеєю.

"Робимо його за старими правилами, як у середньовіччі. Для цього потрібні сито, вода, целюлоза і рослинні волокна, які можна знайти будь-де. І сітки - для того, щоб папір висихав", - розповідає Малгожата Ласоцька, майстриня

Природну красу рукодільниця Малгожата намагається зберегти у кожному своєму творінні. Готові вироби прикрашає квітами, а у сам матеріал додає насіння фацелії - не просто для декору. Її називають "королевою" медоносних рослин.

"Спершу цей папір можна використати для візитівок, листівок, реклами. А коли він вже не потрібен - його можна просто закопати у землю, - наприклад у горщик для кімнатних рослин, чи в саду. І за кілька місяців із насіння виросте фацелія, яку полюбляють бджоли", - розповідає Малгожата Ласоцька, майстриня.

Ідея виготовляти такий особливий папір у Малгожати з'явилася саме через турботу про смугастих трудівниць. Адже за даними Продовольчої організації ООН більше третини комах-запилювачів, таких як бджоли і метелики, перебувають під загрозою зникнення. Причини - надмірне використання пестицидів, хвороби, зміни клімату. Щоб взимку рятувати мешканців своєї пасіки, польська винахідниця придумала ще й спеціальний "бджолиний папір".

"Можна зробити його двошаровим - додати глюкозу. Якщо треба підгодувати бджіл - достатньо такий матеріал помістити у воду. Вони їстимуть глюкозу, розчинену у воді", - говорить Малгожата Ласоцька, майстриня.

До майстрині вже надходять замовлення з Франції, Бельгії і Данії. Підприємці хочуть придбати її унікальний папір, щоб упаковувати свої товари - естетично, і з користю для бджіл.