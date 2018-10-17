Хэллоуин-2018: необычные идеи маникюра (фото) [ Редактировать ]
30 октября во всем мире будут отмечать один из самых "ужасных" праздников - Хэллоуин. Образ в этот день должен быть продуман до мелочей.
Маникюр является важным атрибутом внешнего вида и должен соответствовать празднику. Мы собрали для вас несколько необычных и стильных идей на любой вкус.
Смотрите также стильные идеи маникюра на осень.
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