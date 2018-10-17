Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев [ Редактировать ]
Санкции, которые призваны быть эффективным механизмом, сдерживающим и наказывающим Россию, в условиях Украины не всегда срабатывает так, как мы того ожидаем - написал политолог Вадим Карасев в своем Фейсбук.
В последнее время участились резонансные случаи нарушения санкций, которые были введены Украиной против пособников стране-агрессору. При этом обвинять СБУ и другие силовые органы в полной неэффективности, нельзя. Пусть с опозданием, к ответственности были привлечены украинские компании, которые отгружали щебень из карьеров в Запорожской области для сооружения Крымского моста.
"Однако достаточно случаев поставки сырья на санкционную территорию, которые до сих пор остаются без реагирования силовиков. Например, похожий случай с поставкой украинского металлолома на металлургический завод в Приднестровье. Этот завод был внесен в санкционный список еще в мае этого года. Именно он является главным спонсором сепаратистских пророссийских движений не только в Молдове, но и в Одесской области. Однако реакции силовых органов как не было, так и нет. Более того, цинизм ситуации в том, что перевозят сырье вагоны Укрзализныци - крупнейшего государственного перевозчика Украины", - считает Карасев.
Большая слабость наших санкций в их номинальности. Получается, что далее внесения компаний в санкционный список дело не идет. С одной стороны, украинская власть просит мир усилить санкционное давление на Росию и для широкой публики мы говорим, что вводим санкции, однако закрепленный в нашем законодательстве механизм не позволяет это делать эффективно.
"На сегодняшний день в Украине нет четкого алгоритма наказания нарушителей санкций. Необходимо немедленно менять законодательство и подходы, вводить автоматическое наказания за несоблюдение санкций, как это сделали Штаты, это наверняка решит проблему" - добавил Карасев.
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