В ночь на среду, 17 октября, в Турции произошло ДТП с участием автобуса. В аварии погибли семь человек, еще 24 получили травмы. Авария произошла на шоссе Кахраманмараш-Кайсери в районе поселка Мехмет Бет. Об этом сообщает издание Haber Turk.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей. Раненых каретами скорой доставили в больницу Кахраманмараш.

Причины аварии выясняются.

Ранее мы писали о том, что в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.