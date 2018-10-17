В Турции перевернулся автобус, погибли семь человек [ Редактировать ]
В ночь на среду, 17 октября, в Турции произошло ДТП с участием автобуса. В аварии погибли семь человек, еще 24 получили травмы. Авария произошла на шоссе Кахраманмараш-Кайсери в районе поселка Мехмет Бет. Об этом сообщает издание Haber Turk.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасателей. Раненых каретами скорой доставили в больницу Кахраманмараш.
Причины аварии выясняются.
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