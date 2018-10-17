Киев "остановился" в пробках [ Редактировать ]
В Киеве образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Так, на правом берегу Киева движение осложнено на Подоле, улице Вадима Гетьмана, улице Александра Довженко, в районе Шулявского моста, на проспекте Победы, улице Мельникова, улице Вячеслава Черновола, улице Жилянской, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Дружбы Народов, улице Институтской, перекрыто движение по улице Михаила Грушевского, дорожные работы ведутся по улице Михайловской.
Также осложнено движение в районе Бессарабского рынка, в районе станций метро "Шулявская", "Лукьяновская", "Олимпийская", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого".
Кроме того, пробки образовались на Южном мосту, мосту Метро, Дарницком мосту и мосту Патона.
На левом берегу столицы пробки образовались на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, проспекте Петра Григоренко, в районе станций метро "Левобережная", "Дарница", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки", "Славутич".
Ранее мы писали о том, что в Украине ввели новые штрафы за превышение скорости.
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