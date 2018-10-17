В Москве избили вокалистку известной группы "Маша и медведи" Марию Макарову. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы.

"В Москве в результате конфликта вокалистке группы "Маша и медведи" Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения", - отметил собеседник ведомства.

Женщина 1977 года рождения обратилась в ОВД России по Басманному райну. Она заявила о том, то получила телесные повреждения вследствие бытового конфликта.

Помимо нее в конфликте якобы участвовали соседи. В настоящее время идет проверка правоохранителями полученной информации.

Ранее мы писали о том, что фанат избил лидера группы "Ленинград".