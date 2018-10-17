В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на світових першостях. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада. Про битву лицарів із чиновниками Андрій Анастасов.

Підвал будинку в центрі Одеси. Півтори сотні квадратних метрів вже десять років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут Спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки: панцирі, кольчуги та шоломи.

Щороку фехтувальники переукладали с міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах: за одну гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені Департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду.

"Потом мы неофициальными путями разговаривали, нам сказали, что, скорее всего, наше помещение кому-то понравилось и его оплатили. После этого мы пытались несколько раз пробиться в наш городской совет, но наши письма исчезали в нем", - розповідає Ігор Магденко, віце-президент Асоціації історичного фехтування та реконструкції "Тангар".

У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого.

"Я не знаю, что буду делать и что мои одноклубники будут делать, потому что для нас это помещение - это как второй дом", - говорить Валерія Магденко, фехтувальниця.

Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України. Яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку Чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії.

"Смотрите: Украина ломит! Ломит Украина!"

"То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет!", - розповідає Кирило Лубинець, тренер з історичного фехтування.

Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію. А на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів - відмовилися говорити.