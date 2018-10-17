Нещодавно в районі зявилася нова агрофірма і почала хазяйнувати на цих землях

На Житомирщині жителі кількох сіл вимагають повернути їм пасовище. Землею, на якій люди завжди випасали худобу - відтепер користується агрофірма. Як це сталося - з'ясовувала Анастасія Старовойт.

"Отут в мене на цьому полі 48 сотих моєї землі. Оці бандіти приїхали, забрали в мене землю".

Невелике село Зарубинці, що на Житомирщині. Тут і в кількох сусідніх селах майже в кожного жителя чималий шмат землі. 2004 під час розпаювання селяни вирішили створити громадське пасовище і виділили на це частину своїх ділянок. Понад 60 гектарів - по 12 сотих з кожного власника. Та нещодавно в районі зявилася нова агрофірма і почала хазяйнувати на цих землях.

"Вони начали корчувати весною - ми їх вигнали. Потом пройшло время - вроді би затихло все", - розповідає Микола, житель села Зарубинці.

Та затихло ненадовго. Фірма продовжила розробляти землі. А люди стали розбиратися. Кажуть: в агробізнесменів не все в порядку з документами.

"Прочитав їхні договора - там сполучається по 5, по 6, по 7 чоловік із родини - учасники АТО. Там конкретних ксерокопій паспорта, державного акта на право власності, сєтки - в них немає нічого. В них є договір, учасники АТО. Учасники АТО передали в суборенду комусь іншому", - розповідає Віктор Агрич, житель села Зарубинці.

Голова сільради в ситуації звинувачує попередників. Пояснює: тоді не розібралися, зараз і поготів. Збори села і звернення до різних інстанцій - ні до чого не призвели. А представники агрофірми поступатися не збираються.

"Надали людям таку інформацію, що люди не будуть скандалити. Вони їм дають, залишають 10 гектарів від тих, що вони там почали обробляти, залужать її і значить не будуть її зачіпати. Ну, рішення це за людьми. - Люди були проти", - говорить Людмила Антонюк, сільський голова Зарубинців.

Селяни кажуть: обікрали не лише їх. У сусідніх Миньківцях, Лісівці і Тарасівці - та ж ситуація.

"І получилося, що ми тепер осталися без землі. Помимо того, що без землі, то ще з кожного паю врізали по 12 сотих", - говорить Микола.

Де керівництво агрофірми і хто саме її очолює - в конторі нам не сказали. Чоловік, який представився юристом агропідприємства, від спілкування відмовився.

"Наразі я їду у відрядження, я вам сказав, що давайте номер телефону, ми з вами зв'яжемося і будемо спілкуватися.

- Ви будете спілкуватися чи керівник?

- Ну це вже вирішить керівництво. Я не вповноважений цього повідомляти".

Селяни ж тим часом здаватися не мають наміру і вже підготували звернення до суду та генеральної прокуратури.