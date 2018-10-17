На Черкащині місцеві чиновники відмовилися оплачувати шкільний автобус [ Редактировать ]
Недосяжна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учнів возили автобусом. Але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити. Як тепер викручуються батьки дізнався Станіслав Кухарчук.
"Ну, сок - це обов'язково, а там, що вже побачимо".
Галина Василівна з 4-річною онучкою Софійкою нерозлучні. Батьки працюють, а подіти малечу ніде - сільський садок та школу закрили ще два роки тому. Жінка каже: досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом, але після того, як село стало частиною ОТГ район перестав надавати транспорт.
"До Городища - 11, недалеко. Ну а до Млієва - ще нехай кілометрів 15, мабуть, і навіть більше", - говорить Галина Лавриненко, жителька села Будо-Орловецька.
Майже всі дошкільнята Будо-Орловецької тепер сидять вдома - возити у Городище, або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечею селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатися.
"Тут взагалі гарно, тільки от толку нема ніякого в селі".
У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні. А майже весь тиждень живе у Городищі у побратима свого батька. Два роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого.
"Я дома могла подивитись, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього, ти уроки зробив? Не зробив!", - розповідає Віра Синчак, мати школяра.
Після об'єднання в ОТГ батькам школярів Будо-Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо переведуть дітей у Мліїв, але ті категорично відмовились, адже до села все одно треба їхати через Городище. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти... однак в ОТГ не погодились.
"Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги - немає. Провозяться повз три заклади для того, щоб потрапити у власну школу", - стверджує Микола Кирпатий, начальник відділу освіти Городищенської РДА.
За законодавством, забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ - інша думка.
"Законодавець чітко не вказав орган місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині змоги залучення її до освітнього процесу", - переконаний Василь Микитенко, голова Мліївської об'єднаної територіальної громади.
Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі, або щодня возити їх самотужки. Дві родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном.
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