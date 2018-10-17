Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? - усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти.

"Сім переломів черепа! Сім! Гематоми, забої. Там таке страшне. Перелом таза в двох місцях, забої".

Віктор Ковальчук майже за 40 років роботи на "швидкій" врятував не одну людину. Тепер бореться за життя дружини.

"Я був вихідний і подзвонили колеги сказали, що невтішні новини - їдьте терміново в лікарню, бо дружина у вкрай важкому стані, що її збила машина", - розповідає Віктор Ковальчук, чоловік потерпілої у ДТП.

Галина зараз у реанімації Шепетівської лікарні, у комі. Їй уже зробили операцію. Біля відділення чергує син потерпілої. Показує на мобільному фото з місця ДТП. Каже: їхав у гості до батьків. Але довелося повернути в лікарню.

"Я тільки застав машину і калюжу крові - все, що я бачив".

Галина не єдина, хто постраждав того дня. У травматології її подруга Наталія.

"Переходили десь на переході і після цього я нічого не пам'ятаю", - розповідає Наталія Матвійчук, потерпіла під час ДТП.

Травматолог із сусіднього міста став свідком аварії. Саме проїжджав поруч і його відео-реєстратор зафільмував як усе сталося. Саме він першим заходився надавати першу допомогу постраждалим.

"От момент збиття. Там вже жінка лежить".

Перехрестя вулиць Судилківської та Старокостянтинівського шосе. Жінки йшли по "зебрі", коли їх збив "Форд Фієста". Місцеві жителі стверджують, не помітити пішоходів на цьому місці просто неможливо. Свідки кажуть: водій був напідпитку.

"Поліція каже, давай будеш дихати, щоб здати цеє. Він каже: я дихати не буду, тільки кров візьмете з мене. Я до нього підійшла, нагнулася, а від нього тхнуло алкоголем", - розповідає Тетяна Петрушина, свідок аварії.

Як пояснив водій медикам "швидкої", він начебто відчув себе зле за кермом, більше нічого не пам'ятає.

"Згідно карточки, які написали наші співробітники - на першому місці алкогольне сп'яніння, забій грудної клітини", - повідомила Тетяна Циганюк, начмед станції швидкої допомоги м. Шепетівка.

Вже відомо, що за кермом "Форда" був керівник Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації. Його теж забрали у лікарню, але за кілька годин - виписали. Ми спробували знайти цього чоловіка на роботі, але там його - немає.

"Він в лікарні. Він виписався з лікарні, а ми цього не знаємо навіть. Ніякої інформації я не можу вам надати", - говорить Андрій Мазанюк, старший інспектор Шепетівського міськрайонного відділу з питань пробації.

У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Але рідні побоюються, що аварію не будуть розслідувати.

"Він дуже нагло себе вів. Коли в нього приїхали забирати аналіз крові, сечі - він вів себе зухвало. Перше, що він відмовився від проходження драгера на місці ДТП, потім відмовився надавати кров", - розповідає Юрій Гаврилюк, син потерпілої.

До жінок, яких збив на дорозі, чоловік не навідувався. Рідні постраждалих сподіваються, що слідство буде справедливим, а винуватця - покарають.