Україна вимагає скасувати підготовку виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську, напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
На думку української сторони, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку та Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством і під контролем незалежних спостерігачів.
Напередодні, свою роботу в контактній групі завершив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.
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