Вибори в Донецьку та Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством

Негайно скасувати підготовку так званих виборів на Донбасі. Таку вимогу до РФ і представників ОРДЛО висунула Україна під час переговорів у Мінську, напередодні. Про це написала перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

На думку української сторони, ОБСЄ має чітко заявити, що вибори в Донецьку та Луганську можуть відбуватися лише за українським законодавством і під контролем незалежних спостерігачів.

Напередодні, свою роботу в контактній групі завершив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг.