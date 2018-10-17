Військова прокуратура вивчає обставини вильоту Су-27, який розбився напередодні на Вінниччині. На аеродромах у Миргороді і Старокостянтинові правоохоронці вилучили льотну документацію. Тривають слідчі дії і на місці падіння винищувача. Там працює наш кореспондент Данило Снісар. Від нього дізнаємося подробиці.

- Данило, що тобі відомо на цей час?

- Вітаю, Олю! Зараз ми перебуваємо у селі Пагорбці, де вчора близько сімнадцятої години розбився військовий винищувач Су-27. Цей літак був задіяний у військових навчаннях "Чисте небо", яке цими днями триває у Вінницький та Хмельницьких областях. Є двоє загиблих. Це пілот - заступник керівника Повітрянного командування "Схід" Іван Петренко, другий загиблий - це військовослужбовець Національної гвардії США. Нам вдалося поспілкуватися із місцевими жителями, які на власні очі бачили момент цієї катастрофи. Вони розповіли, що літак деякий час кружляв над житловими будинками. Пізніше вони почули якийсь дивний гуркіт, і пілоти скерували літак саме сюди на це поле, намагаючись здійснити аварійну посадку. Зараз тут працюють оперативники, Нацгвардія та військові. Ось що вони на розповіли:

"Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей агрегатів. Ведуться пошукові роботи чорної скриньки. Після проведення всіх слідчих дій, після детального огляду місця аваріїї - будемо мати більш детальну інформацію. Думаю, огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак велика", - розповів Юрій Педос, начальник поліції Вінницької області.

Офіційних коментарів про попередні причини поки що немає. Обіцяють військові надати коментарі ближче до вечора. Також керівництво навчань "Чисте небо" через цю катастрофу навчання не припинятимуть і вони триватимуть надалі. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут і подробиці розповімо у новинах о 17:40.

- Дякую, Данило. На зв'язку зі студією був Данило Снісар. Він працює на місці падіння літака СУ-27 на Вінниччині.