В Киеве проходит масштабный митинг профсоюзов [ Редактировать ]
Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста. Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".
Они направляются от парка Тараса Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов, которые они представляют, и призывая повысить зарплаты, снизить тарифы. Также участники акции несут плакаты с надписями "Нет бессмысленным реформам", "Медикам достойную оплату труда".
Члены акции идут сейчас по улице Владимирской, на которой перекрыто движение автомобильного транспорта.
Как было заявлено накануне, участники акции планируют прибыть под стены Верховной Рады и Кабинета министров, где озвучат свои требования.
В частности, они требуют от парламента до конца 2018 года принять профсоюзный законопроект, не повышать цены на природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги.
Кроме того, участники акции требуют от правительства отменить постановление Кабмина № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.
Пока что ситуация спокойная. На перекрестках движение автотранспорта контролируют представители полиции.
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