В Керчи прогремел взрыв в колледже, погибли 10 человек [ Редактировать ]
В среду, 17 октября, в технологическом техникуме в Керчи прогремел взрыв. Об этом сообщает "Крыминформ". В результате взрывов погибли 10 человек, еще 50 пострадали.
По предварительной информации, взорвался бытовой газ.
Источник в экстренных службах подтвердил информацию о наличии погибших и пострадавших.
Взрыв произошел в столовой колледжа, именно поэтому там так много жертв. Перевозить пострадавших помогают обычные автобусы. На данный момент официальная цифра: 23 пострадавших.
Керченские СМИ сообщают, что для эвакуации пострадавших не хватает скорых и носилок. Приходится использовать общественный транспорт и двери.
На место происшествия выехали пять бригад "скорой" из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.
Ранее мы писали о том, что на нефтепроводе прогремел взрыв.
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