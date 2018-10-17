В среду, 17 октября, в технологическом техникуме в Керчи прогремел взрыв. Об этом сообщает "Крыминформ". В результате взрывов погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

Источник в экстренных службах подтвердил информацию о наличии погибших и пострадавших.

Взрыв произошел в столовой колледжа, именно поэтому там так много жертв. Перевозить пострадавших помогают обычные автобусы. На данный момент официальная цифра: 23 пострадавших.

Керченские СМИ сообщают, что для эвакуации пострадавших не хватает скорых и носилок. Приходится использовать общественный транспорт и двери.

На место происшествия выехали пять бригад "скорой" из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что на нефтепроводе прогремел взрыв.