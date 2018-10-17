Украинцы попали в ДТП в Польше [ Редактировать ]
Вследствие лобового столкновения двух транспортных средств в северо-западной Польше пострадали восемь человек, в частности работники из Украины.
Об этом сообщает "Польское радио".
"На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты с микроавтобусом столкнулось авто марки Volkswagen Passat. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения. 22-летний водитель Passatа, житель Косцерского уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не удостоверился в беспечности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силежского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки.
Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Другие пострадавшие были госпитализированы.
Ранее мы сообщали, что в Турции перевернулся автобус, погибли семь человек.
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