"Украинская правоохранительная система – антирабоче-крестьянская, то есть осуждают в основном людей, которые не имеют денег и не имеют связей", - так в эфире одного из украинских телеканалов оценил правоохранительную систему страны политолог Константин Матвиенко.

Такое же мнение можно услышать и от многих других украинских экспертов. На проблемы в деятельности правоохранительных органов Украине указывали и международные партнеры, требовали реформ. Но украинская власть как-то своеобразно видит, какой должна быть реформа правоохранительной системы Украины.

На рассмотрение Верховной Рады вынесен президентский законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055). С одной стороны, документ сильно ослабляет позиции адвокатов и их подзащитных в Украине, и об этом уже много писали. Меньше писали о другой стороне медали, а точнее о том, что будет существенно органичен доступ к адвокатской деятельности обычным гражданам. При этом широко открывается дверь в адвокатуру прокурорам и судьям.

В законопроекте сказано, что по истечении переходного периода статус адвоката любой юрист сможет получить только после двухлетней стажировки у адвоката с пятилетней лицензией. Только вот вопрос, а где на всех желающих набрать платежеспособных адвокатов? Упрямая статистика свидетельствует о том, что не все адвокаты могут позволить себе взять на контракт помощника – на одного помощника приходится 17 адвокатов.

Ко квалификационным экзаменам претендента допустят только после положительной рекомендации адвоката. Того самого, у которого была стажировка. От обычной рекомендации зависит вся дальнейшая карьера человека. Вот где поле для коррупции!

На деле это приведет к тому, что в первую очередь адвокатскую лицензию дадут какому-то оборотню в погонах, нежели образцовому юристу-волонтеру. И этот процесс уже пошел. Поговаривают, что прокуроры целым отделами уже ринулись записываться в адвокаты.

А после введения президентского законопроекта, судьям и прокурорам вообще никакие стажировки и характеристики не понадобятся. Власти считают, что двухлетнего стажа в суде или прокуратору будет достаточно, чтобы получить адвокатский статус. Хотя мы знаем, что специфика у этих профессий противоположная. Они работают, чтобы человека обвинить и посадить, а не защитить и оставить на свободу. Не даром в прошлом году в Украине из всех приговоров 0,29% было оправдательных.

"Адвокат, назначенный по закону 9055, будет защищать как в 1937 году, когда мы читали про эти процессы, когда прокурор говорил 20 лет, а адвокат вставал и просил смертную казнь врагам народа", - оценил президентский законопроект адвокат Сергей Войченко.

Планируют забрать и право совмещать адвокатскую деятельность с другой работой. Далеко не везде адвокатская деятельность позволяет адвокатам обеспечивать семью. В депрессивных регионах, сельской местности, клиентура, как говориться, не та. В то же время, совмещая адвокатуру с другой работой, они выполнять правозащитную функцию для людей, которые в этом нуждаются, не смогут. Законопроект №9055 не оставляет этой возможности. Сотни тысяч наших сограждан останутся без профессиональных защитников.