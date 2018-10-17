В политехническом колледже в Керчи взорвалось неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

Источник также сообщил "Интерфаксу", что взрыв, вероятно, произошел на первом этаже здания.

Сегодня около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены.

По его словам, "оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер".

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.