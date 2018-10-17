Перед взрывом в политехническом колледже в Керчи неизвестные с автоматами ходили по школе и стреляли в учеников, пытаясь захватить заложников и совершить теракт. Об этом сообщает ряд российских СМИ, передают "Українські Новини".

Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

Студент колледжа, назвавшийся Семеном Гавриловым, рассказал о напавшем: "Он начал стрелять по людям. Знакомое лицо. Вроде он в колледже у нас учился".

Тем временем, в СМИ опубликовали фото главного подозреваемого. Полиция призывает всех граждан, кому известно что-либо о местонахождении преступника, обратиться в правоохранительные органы

Гаврилов также сообщил, что при взрыве в здании вылетели стекла, рамы и двери. Также и вахтер керченского колледжа Наталья Паникоровская сообщила о двух взрывах и стрельбе. По ее словам, звуки выстрелов были похожи на автоматные очереди (хотя она не уверена).

Директор политехнического техникума также говорит о том, что в помещении произошел теракт.

Ранее была названа первая причина взрыва.