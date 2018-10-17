В политехническом колледже в Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Об этом сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на российские СМИ.

Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт.

"Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых, следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

По указанию председателя Следственного комитета России, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, на место происшествия направили криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений.

"Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося" - говорится в сообщении.

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что число жертв возросло до 13 человек. Ранены 50 человек, большинство из них подростки.

В связи с взрывом, в Крыму объявили трехдневный траур.

Ранее в СМИ появилось фото подозреваемого.