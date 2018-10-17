Продаж медичної марихуани тут був дозволений іще з 2001 року

У Канаді набув чинності закон про легалізацію рекреаційної марихуани. Відтепер повнолітні канадці зможуть купити в авторизованих крамницях один грам гашишу, а 30 - зберігати вдома.

Вартість одного грама конопель приблизно 10 канадських доларів. Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою державою "великої сімки", де можна вільно продавати та купувати канабіс.

Натомість продаж медичної марихуани тут був дозволений іще з 2001 року.