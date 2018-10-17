У Канаді набув чинності закон про легалізацію рекреаційної марихуани [ Редактировать ]
У Канаді набув чинності закон про легалізацію рекреаційної марихуани. Відтепер повнолітні канадці зможуть купити в авторизованих крамницях один грам гашишу, а 30 - зберігати вдома.
Вартість одного грама конопель приблизно 10 канадських доларів. Канада стала другою країною світу після Уругваю і першою державою "великої сімки", де можна вільно продавати та купувати канабіс.
Натомість продаж медичної марихуани тут був дозволений іще з 2001 року.
по теме
На аукціоні у Монте-Карло продали рідкісний давньоєгипетський папірус
1 мільйон 350 тисяч євро виручили за давньоєгипетський папірус на аукціоні у Монте-Карло. Рідкісний артефакт зі Стародавнього Єгипту відносять до шостого століття до нашої ери
В Украине начнут наказывать за буллинг в школах
Защита штрафами от кулаков - удастся ли решить проблему травли в школах финансовым наказанием родителей?
В Раде предложили перенести День Независимости Украины
В Раде зарегистрировали проект о Дне Независимости Украины относительно переноса этого праздника
Литва легалізувала ліки з коноплею
У Литві дозволили використання конопель у ліках. Відповідні поправки до закону ухвалили депутати Сейму. Вони набудуть чинності першого травня наступного року
У Канаді іноземці складали присягу на даху хмарочоса (відео)
В канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам