В Амстердамі проведуть реставрацію картини "Нічна варта" Рембрандта [ Редактировать ]
Про масштабну реставрацію картини "Нічна варта" Рембрандта оголосили нідерландські фахівці. Уперше вони працюватимуть буквально на очах у відвідувачів Державного музею в Амстердамі.
Зазвичай прихований від загалу процес реставрації показуватимуть і в онлайн-трансляції. Роботи розпочнуть у липні наступного року.
"Нічна варта" - одне з найвідоміших полотен нідерландського митця. Йому майже 4 століття. Востаннє картину реставрували 40 років тому після того, як її понівечив психічно хворий чоловік із ножем.
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