Цей портал в історію відкрили у рамках культурного проекту

Січові стрільці повернулися! У Кропивницькому реконструювали події сторічної давнини: приїзд до міста легіону Українських січових стрільців та їхню урочисту ходу. Це інсценування зробили в рамках культурного проекту. Участь у реконструкції взяло більше сотні людей - актори Івано-Франківського драмтеатру, Кропивницький військовий оркестр і містяни. Як це було дивіться у нашому сюжеті.

Залізничний вокзал у Кропивницькому. Десятки людей з квітами чекають на українських січових стрільців.

"Це дуже хвилюючий, символічний момент, а також це я як історик за освітою першою, то мені це дуже цікаво", - говорить Олена Горобець, мешканка Кропивницького.

"Актори будуть відтворювати ці події і буде такий самий марш, який грали давно", - говорить Світлана Якуніна, мешканка Кропивницького.

Як саме зустрічали січових стрільців, - можна побачити ось на цій фотографії тих часів.

"Стрільців направили, щоб вони допомагали приборкувати селянські повстання, але стрільці цього не робили, вони не застосовували силу фізичну проти населення, у них в інструктажі було записано: ніякої сили, тіки культурно-просвітницька гуманітарний чин, і це їм вдалося, це приклад духовної соборності, єднання українців на території центральної України", - розповідає Юрій Митрофаненко, історик, співорганізатор історичної реконструкції.

І ось січові стрільці - прибувають. Урочисто шикуються, виконують гімн України та вітають присутніх під звуки оркестру.

Тими ж вулицями, що і сто років тому - містом ідуть добровольці національного військового формування.

Відтворили ці історічні події актори Івано-Франківського драмтеатру, військовий оркестр третього полку спецпризначення, місцеві історики та краєзнавці. Разом з лицедіями вони перевдяглися в історичні костюми, щоб відтворили дух тієї епохи.

"Ті слова, ті команди, те, що було виголошено на самому вокзалі, гімн, початок пісні "Ой у лузі червона калина" це все з тих досліджень, які фактично 100 років тому. Реконструкція якихось зв'язків, наших душ, наших сердець, наших помислів, от власне це і є мета нашого заходу", - розповідає Ростислав Держипільський, директор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. І.Франка.

Цей портал в історію відкрили у рамках культурного проекту, що стартував у Кропивницькому. Окрім реконструкції, протягом тижня можна відвідати вистави Івано-Франківського драмтеатру. Безкоштовно.