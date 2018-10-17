Количество погибших от теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи по последним данным выросло до 18 человек, сообщает УНИАН со ссылкой на российские СМИ.

При этом не сообщается, погибли ли эти люди непосредственно во время взрыва или же скончались от ранений.

Изначально сообщалось о 10 погибших, затем цифра выросла до 13-ти.

Взрыв в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму прогремел 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, но затем сообщили о теракте.