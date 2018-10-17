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Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA Finals. Этому поспособствовала российская теннисистка Вера Звонарева, сенсационно разгромившая в 1/8 финала соревнований в Москве главную конкурентку украинки Каролину Плишкову - 6:1, 6:2.

На эту новость молниеносно отреагировала Свитолина, разместив на своей странице в социальной сети Instagram видео с текстом: "Очень счастлива снова драться с лучшими игроками мира на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре".

Ранее в Сингапур уже отобрались румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер, представительница Дании Каролин Возняцки, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и американка Слоан Стивенс.

Итоговый турнир WTA сезона-2018 с призовым фондом в 7 млн долларов пройдет с 21 по 28 октября. Восемь сильнейших теннисисток планеты будут разбиты на две группы.

Отметим, в прошлом году Свитолина играла в одной группе с Халеп, Гарсией и Возняцки, но не смогла выйти в плей-офф, выиграв только один матч из трех.

Ранее Даяна Ястремская стала самой молодой победительницей турнира WTA в истории Украины.