Свитолина пробилась на итоговый турнир WTA в Сингапуре [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд квалифицировалась на итоговый турнир WTA Finals. Этому поспособствовала российская теннисистка Вера Звонарева, сенсационно разгромившая в 1/8 финала соревнований в Москве главную конкурентку украинки Каролину Плишкову - 6:1, 6:2.
На эту новость молниеносно отреагировала Свитолина, разместив на своей странице в социальной сети Instagram видео с текстом: "Очень счастлива снова драться с лучшими игроками мира на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре".
Super excited to back in Singapore again for Year End Championships to compete with the best players in the world ! 💪🏼💥 Дуже щаслива, знову битися з кращими гравцями світу на Підсумковому чемпіонаті WTA у Сінгапурі ! 🇺🇦💪🏼
Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)
Ранее в Сингапур уже отобрались румынка Симона Халеп, немка Анжелик Кербер, представительница Дании Каролин Возняцки, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и американка Слоан Стивенс.
Итоговый турнир WTA сезона-2018 с призовым фондом в 7 млн долларов пройдет с 21 по 28 октября. Восемь сильнейших теннисисток планеты будут разбиты на две группы.
Отметим, в прошлом году Свитолина играла в одной группе с Халеп, Гарсией и Возняцки, но не смогла выйти в плей-офф, выиграв только один матч из трех.
Ранее Даяна Ястремская стала самой молодой победительницей турнира WTA в истории Украины.
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