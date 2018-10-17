Фото: Daria-Bilodid / facebook.com

"Перепрошую, а інтерв’ю тут проходитиме?", - боязко запитує струнка симпатична білявка модельної зовнішності, коли так само невпевнено зайшла в аудиторію. Зустріч з наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо вийшла доволі неочікуваною та, що називається "скромною". Інтерв’юери навіть не очікували такого першого знайомства. Однак слід зазначити, чемпіонка світу та Європи на інтерв’ю прийшла не те що вчасно, а навіть заздалегідь. (Чи то спортивна дисципліна не дозволяє запізнюватися, чи то зірковою хворобою молода чемпіонка ще не хворіє)

На зустрічі з журналістами, спортсменка поводила себе скромно та сором’язливо. Відразу склалось враження, що Дар’ї некомфортно від надлишку уваги та питань. Зізнається, до титулу чемпіонки вона звикала довго. Дзюдо Дар’я займається змалечку – з шести років. До цього виконувала вправи з художньої гімнастики. На таку "різку" зміну виду спорту вплинув приклад батьків.

Ти з трьох років займалася художньою гімнастикою. Потім різко перейшла на дзюдо. Чим були викликані такі радикальні зміни?

В цей час мама працювала тренером по дзюдо. Я почала до неї приходити на тренування. І вже потім зрозуміла, що це мій вид спорту і він мені дуже подобається. Коли займалася художньої гімнастикою мені було всього три роки. І я просто не розуміла. А на дзюдо я пішла у шість. І це було відразу видно, що мені це подобається.

Дар’я Білодід росла у сім’ї спортсменів – дзюдоїстів. Її батьки ставали багаторазовими чемпіонами різних змагань, неодноразово їм вдавалося завойовувати різні престижні світові титули. Свої знання та навички передають тепер доньці, адже є її наставниками.

Ти не втомлюєшся від постійної присутності дзюдо в твоєму житті? Адже вдома абстрагуватися від нього теж, напевно, не вдається….

Мені подобається, що ми можемо поспілкуватися про суперниць, техніку бою. Вони мене добре знають, вони знають завжди, як я себе почуваю, які вправи мені треба робити. Розумієте, ми кайфуємо від цього виду спорту. Це частина нашого життя.

Тренування - також важлива частина життя наймолодшої чемпіонки світу. Тренується Дар’я двічі на день 6 разів на тиждень. За кожним тренуванням слідкують наставники – тато і мама.

Розкажи про свій звичайний день

Прокидаюсь о 7 ранку. Спочатку їм. Снідаю сиром із медом, фруктами та овочами. Вже о 8 тренування. На ньому зазвичай крос, а потім різні вправи. Тренування триває приблизно дві години. Потім о 10 я приходжу додому. Відпочиваю, роблю домашнє завдання по університету. Потім обід. Це зазвичай м'ясо і салат. Фрукти – це обов’язково. Потім година сну, після цього - вечірнє тренування. Воно починається о 4 і триває чотири години. Затим вечеря і лягаю спати.

Фото: Daria-Bilodid / facebook.com

А є якісь обмеження у харчуванні?

Ні, немає. Я дуже люблю солодке. І завжди собі дозволяю цю слабкість. Навіть коли в мене була травма – я зламала щелепу, то я змішувала собі Нутеллу та вершки. Але перед змаганнями, за тиждень, їм трохи менше. Моя базова вага – 50 кілограм, а я виступаю у вазі до 48, доводиться трохи себе обмежувати.

Це не впливає на підготовку та результат?

Ні, я скидую зовсім мало. Є спортсмени, які худнуть на сім-вісім кілограм.

Чи плануєш переходити в іншу вагову категорію?

Перейду, але пізніше. Зараз немає сенсу. Залишилось два роки до олімпійських ігор. Треба розуміти, що чим більше ти важиш, тим більше відрізняється "фізика". А мені комфортно у своїй вазі.

Головний показник "комфорту" впевнені перемоги Дар’ї на чемпіонатах світу та Європи. До талановитої спортсменки неодноразово виходили на перемовини селекційні служби інших країн. Змінити громадянство вже пропонували Азербайджан, Грузія та навіть ОАЕ. Пропонували за це навіть великі гроші.

"Для мене гроші це не головне. Для мене головне – це золота медаль, коли підіймається мій прапор. Для мене це набагато важливіше, ніж гроші!"

Однак отримуються ці перемоги важкою працею. Отримати перше місце вдвічі важніше, коли відсутні умови для занять.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Розкажи де ти тренуєшся?

В школі Олімпійського резерву. Вона знаходиться на Оболоні. Однак з підготовкою спортсменів, у нас в країні, є проблеми: немає хороших олімпійських баз, дуже погані умови. Якщо б інші країни подивилися, вони були б у "шоці". У нас всього дві олімпійські бази. В Карпатах і в Конча-Заспі, під Києвом. Кімнати старі, немає якісних залів…"

Я знаю, що окрім спорту ти розвиваєшся і сфері модельного бізнесу, точніше, якщо можна так сказати, спортивно-модельного. В одному із інтерв’ю, ти зазначила, що ведеш переговори про таку діяльність. Розкажи деталі.

Я поки що підписала контракт з Японією. Це фірма- посередник між брендами. Ми підписали документи. Ведемо переговори.

Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Розкажи про плани на майбутнє.

Я хочу після спортивної гімнастики, стати спортивним журналістом. Зараз навчаюсь якраз в інституті журналістики. На "заочці". Дуже подобається. Сподіваюся, що все вийде.

Тобто тренувати дітей не плануєш?

Ну, точно ні. Я взагалі не хочу бути тренером. Я не дуже люблю щось пояснювати, вчити. Але поки я займаюся спортивною кар’єрою. Наступна моя мета – це Олімпійські ігри.