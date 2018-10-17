В Киеве похитили директора компании [ Редактировать ]
17 октября, в Голосеевском районе Киева похитили человека. Полиция ввела оперативный план "Перехват".
"Около 16:10 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что его брата похитили. Он рассказал, что его родственник является директором стройфирмы - мужчина 1964 года рождения", - сообщает "Информатор".
ЧП случилось на улице Дмитрия Луценко, 6. Похищенный был одет в спортивный костюм светлого цвета.
Полиция разыскивает серебристый автомобиль Mercedes (внедорожник) с номерами болгарской регистрации. Авто умчалось в сторону улицы Вильямса. Всех, кто владеет любой информацией, просят сообщить на 102.
Похожее ЧП случилось двумя днями ранее в Деснянском районе Киева: неизвестные с оружием похитили мужчину, затолкали в авто и направились в сторону выезда из столицы.
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