Бойня в Керчи: количество жертв выросло [ Редактировать ]
Количество жертв массового убийства в керченском колледже увеличилось до 19 человек, после того, как один из раненых скончался в больнице.
Всего госпитализировано с различными ранениями 39 человек, сообщает "Эхо Москвы".
Около местной больницы стоят родители и друзья пострадавших, очень много молодежи. Во внутрь никого не пускают, медики на улице объявляют списки пострадавших.
"На месте стоит яркий запах валерьянки. Боковые проходы перекрыты техникой и поставили рабочих, чтобы никто не смог пройти", - сообщает kerch.fm.
Всего в списке пострадавших числится 52 человека.
Ранее сообщалось о 18 погибших. Кроме того, сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - дело переквалифицировали на "массовое убийство".
по теме
Взрыв в Керчи переквалифицировали с теракта
Нападение в колледже Керчи, которое изначально расследовалось как террористический акт, переквалифицировано на массовое убийство
"Ненавидел": о керченском убийце рассказали знакомые
Знакомых подозреваемого в массовом убийстве в колледже Керчи рассказали о нем журналистам
Теракт в Керчи: подозреваемый застрелен - СМИ
Подозреваемый в теракте в Керчи найден мертвым
Взрыв в Керчи: появилось фото подозреваемого
Перед взрывом в политехническом колледже в Керчи неизвестные с автоматами ходили по школе