Количество жертв массового убийства в керченском колледже увеличилось до 19 человек, после того, как один из раненых скончался в больнице.

Всего госпитализировано с различными ранениями 39 человек, сообщает "Эхо Москвы".

Около местной больницы стоят родители и друзья пострадавших, очень много молодежи. Во внутрь никого не пускают, медики на улице объявляют списки пострадавших.

"На месте стоит яркий запах валерьянки. Боковые проходы перекрыты техникой и поставили рабочих, чтобы никто не смог пройти", - сообщает kerch.fm.

Всего в списке пострадавших числится 52 человека.

Ранее сообщалось о 18 погибших. Кроме того, сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - дело переквалифицировали на "массовое убийство".