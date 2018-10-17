У Верховній Раді другий день поспіль обговорюють бюджет на наступний рік. Нардепи нарікають, що їхні зауваження не враховані. І за таких умов не хочуть підтримувати документ своїми голосами.

Що ще, окрім кошторису, будуть вносити на розгляд у сесійну залу? Про це - в наступному матеріалі.

У напівпорожній залі зранку традиційна година для виступів народних обранців. З трибуни говорять про наболілі питання - в кулуарах обговорюють більш глобальні. Бюджет, який завтра будуть розглядати у першому читанні.

"Серед депутатських пропозицій комітет намагався окремо відійти від мінімальних "хатєлок" кожного конкретно на певну ділянку країни, а підходити системно і враховувати програми розвитку - чи то програми розвитку капітального будівництва, по освіті", - наголосив Костянтин Іщейкін, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Попереднє рішення фракції - не підтримувати цей бюджет. Ділити пиріг - це найлегше, якого немає - це тим більш найлегше, - за рахунок інфляції знову, за рахунок зростання цін, - це шлях в нікуди, тому у нас ключові поправки - як наповнити бюджет", - заявив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

Майже всі фракції подали свої пропозиції до кошторису. Проте більшість зауважень не були враховані. До того ж нардепи бідкаються, що повної картини доходів та видатків не бачать, і не зрозуміло, що буде з цінами на газ.

"За варіант уряду ми голосувати не будемо. Люди - 9 з 10-ти українців стали просто жебраками, і сьогодні стає питання - прийняти бюджет, який може допомогти боротьбі з бідністю. Те, що діється з ціною на газ - це взагалі злочин, і ця бригада комунікаторів із "Нафтогазу" при повній бездіяльності президента і уряду витворяє з країною тарифний геноцид. Немає жодних підстав для підняття цін на газ, тому що є газ власного видобутку", - наголосив Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок".

"Бюджет не є правдивий, що таке незбалансований - неправдивий. Тобто є занижені витрати і завищені надходження, найбільша загроза такої розбалансованості в тому, що це вплине на зростання цін, розбалансований бюджет призводить до збільшення запозичень", - говорить Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України.

Втім, у провладній більшості кажуть - цього року йти на поступки буде важче. Мовляв, боргів - надто багато.

"Всі побажання нівелюються одним єдиним фактом - в наступному році припадає пік виплат за зовнішніми зобов'язаннями і це величезний тягар і складає дуже велику напругу на Бюджет 2019 року. Треба його збалансовувати, трошки підкручувати паски, але бюджет має бути ухваленим, без бюджету країна прожити не зможе, по 1\12 ворогу не побажаєш жити за цим тимчасовим розписом", - говорить Максим Курячий, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Голосування за бюджет завтра буде першочерговим. А оскільки в такі дні депутатів - повна зала - на розгляд виноситимуть й інші документи . Наприклад, раду кваплять з ухваленням змін до кримінального кодексу - у частині відповідальності за незаконний перетин кордону.

"Це законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний перетин українського кордону", - наголосила Ірина Луценко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

І ще одні зміни до КПК можливо - розглянуть завтра. Сьогодні профільний комітет готує до другого читання проект закону, який змінить порядок отримання експертиз у провадженнях. Ці зміни потрібні, аби виправити помилки судової реформи. Втім, нардепи бідкаються - що врегулювання одних норм призведе до нових проблем.

"Судова реформа встановила, що саме слідчий суддя приймає рішення про те, яка експертиза і де буде замовлятися. Сьогодні знову повертаються це в кабінети слідчих і в державну експертну установу, яка буде єдиною , яка може по окремих категоріях робити експертизи. Тому на сьогодні це є ще однією спробою перерозподілити повноваження в середині правоохоронних і судових органів", - заявив Валерій Писаренко, народний депутат, член комітету ВР з питань правової політики.

"У людей з'явилася проблема, в тому числі із проведенням експертизи раз, і проблеми у правоохоронних органів із проведенням розслідування. Зараз, роблячи спробу виправили цю ситуацію - створюють нові проблеми. Планується передати повністю монополію в руки державних експертних установ, зокрема - Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

Втім, завтрашній порядок денний остаточно невідомий і самим нардепам. Оскільки в ті дні, коли в залі є багато обранців - законопроекти вносять на розгляд з руки і залежно від пріоритетності.