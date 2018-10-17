Українські прикордонники через останні події в Криму - посилили заходи безпеки на адміністративній межі з окупованим півостровом.

Особливу увагу приділятимуть виявленню небезпечних і заборонених предметів. Залучили службових собак, натренованих на пошук вибухівки. Крім того, посилили прикордонні наряди та військове спостереження.