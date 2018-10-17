На межі з окупованим Кримом посилили заходи безпеки [ Редактировать ]
Українські прикордонники через останні події в Криму - посилили заходи безпеки на адміністративній межі з окупованим півостровом.
Особливу увагу приділятимуть виявленню небезпечних і заборонених предметів. Залучили службових собак, натренованих на пошук вибухівки. Крім того, посилили прикордонні наряди та військове спостереження.
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