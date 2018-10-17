Перший інклюзивно-ресурсний центр з'явився на Луганщині, у місті Рубіжному. Його створили за проектом "Фонду Петра Порошенка" та "Мінрегіонбуду".

У відкритті взяла участь перша леді країни. Також Марина Порошенко відвідала Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик", де вчаться дві сотні дітей з порушенням зору.