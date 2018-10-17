Родинам українських політв'язнів виділять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги - таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що ці родини мають безліч витрат, які їм необхідно покривати.

Своєю чергою, омбудсмен Людмила Денисова закликала главу уряду дати доручення відповідним відомствам, - щоб там якнайшвидше провели всі необхідні процедури.

"Я дуже вас прошу щоб найближчим часом Міністерство юстиції заюстувало необхідні порядки, і зробили все, щоб зібрали цю комісію, яка практично затверджена. Ми допоможемо всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень", - наголосила Людмила Денисова, омбудсмен.