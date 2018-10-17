Бісексуал, садомазохіст та імпотент. Невідомі сторінки життя Адольфа Гітлера розкриває ЦРУ. На сайті американської розвідки оприлюднили доповідь антрополога Генрі Філда від 1943 року.

Автори документа стверджують, що у 20-30 роки минулого століття у майбутнього диктатора були садомазохістські схильності, які поєднувалися з гомосексуальним потягом - зокрема, до майбутнього свого заступника Рудольфа Гесса. А манера жестикуляції Гітлера, йдеться у доповіді, - видавала його імпотенцію.