У Техасі вшанували пам'ять жертв голодомору [ Редактировать ]
Дедалі більше американських штатів і міст долучаються до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Остін - столиця штату Техас - жалобні заходи уперше проведе 10 листопада - відповідну прокламацію підписав мер міста Стів Адлер.
4 жовтня Сенат США визнав Голодомор 32-33го років - геноцидом українського народу. Для вшанування пам'яті жертв адміністрація на місцях обирає дати у жовтні-листопаді.
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