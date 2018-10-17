На Тернопільщині викрили групу наркодилерів. Четверо місцевих жителів майже рік постачали жителям області ацетильований опій та амфетаміни.

Виготовляли зілля на орендованій дачі. Потім - продавали у нічних клубах та інших розважальних закладах. Працювала злочинна група також у сусідніх областях та за кордоном.

Зловмисників затримали при в'їзді у Тернопіль з партією готових до продажу наркотиків.

"До складу групи входило четверо осіб, один із яких мав освіту медика. В ході обшуків вилучено речові докази - синтетичний наркотик амфетамін, та 2,5 кілограми макової соломки", - повідомив Ярослав Ханас, виконувач обов'язків начальника Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Тернопільській області.