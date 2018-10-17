В Україні знову дефіцит вакцин. Профілактичне щеплення від кашлюку, дифтерії і правця дітям на Прикарпатті не роблять протягом року, все через відсутність препаратів. Куди поділися медикаменти? І до яких наслідків може призвести така ситуація? - розкажуть наші журналісти.

Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть - цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані тридцять дітей. Але всім відмовляють.

"Нас на даний час АКДП немає вакцини. Але ми все рівно плануємо цих дітей", - говорить Оксана Штурмак, медична сестра.

Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових - досі не завезли.

"Немає ні для першої, ні для другої, ні для третьої щеплення. У межах у нас 56 дітей до року - тобто, нам треба було їх три рази щепити", - говорить Марія Григоренко, головний лікар Тисменичанської лікарської амбулаторії.

Лікарі кажуть - в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. Та коли буде препарат - медики самі не знають.

"Хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплення, іде і щепиться платно. У нас практично 95 відсотків хочуть щепитися", - говорить Марія Григоренко, головний лікар Тисменичанської лікарської амбулаторії.

Та купити препарат можуть не всі. Адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва - від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж три.

Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. У поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат лише індійського виробництва.

"Спочатку батьків лякало що індійська, а тепер вони побачили що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять", - говорить Христина Судак, лікар кабінету профілактичних щеплень.

Івано-Франківщина востаннє централізовано отримувала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року - кажуть обласні чиновники. Нині всі запаси вичерпані.

"Цей рік ми не отримували вакцину, ми працювали на залишках минулого року. Використали вакцину і на даний час її просто не має", - говорить Євгенія Чурпіта, лікар-епідеміолог Івано-Франківської області.

Поставку вакцини в області очікують уже найближчим часом - каже епідеміолог - завезуть ті ж індійські препарати - інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця, - на Івано-Франківщині - менше 25 відсотків. Загалом по Україні - до п'ятдесяти.

Дифтерія, кашлюк, правець - вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб вберегтися - зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні - катастрофічний.

І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я - найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли.